Нижегородец объяснил, как адаптивное скалолазание помогает детям с ОВЗ

Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию является восьмикратным победителем Фонда президентских грантов, входит в ТОП-100 Фонда, лучший спортивный проект-2022 и лучший социальный проект-2024 страны. Контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru рассказал о создании организации и как она помогает детям.
Примерно 15 лет назад Максим Кавинов и его единомышленники открыли спортивный центр, в котором был небольшой скалодром. На тот момент скалолазание было малоизвестной дисциплиной в России, и мужчина заинтересовался им. Сначала занятия были только для взрослых, но вскоре стали обращаться благотворительные центры с просьбой взять их подопечных. Познакомившись с детьми с особенностями развития, Максим решил попробовать системно помогать им. Так в 2015 году появился проект «Нет недосягаемых высот», ориентированный на детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков с девиантным поведением.
Заниматься скалолазанием стали приходить ребята с последствиями ДЦП, нарушениями зрения, слуха и ментальными расстройствами. Для них были разработаны специальные методики.
Физические упражнения на скалодроме, в том числе выполняемые в подвешенном состоянии, улучшают качество, скоординированность и пластику движений у детей с ОВЗ, увеличивают мышечную массу, развивают межполушарные связи, тренируют выносливость. Также у ребят повышается концентрация, они становятся смелее в принятии решений, объясняет Максим Кавинов.
Главным преимуществом скалолазания называют возможность проводить тренировки вместе с близкими в любое время года. Эффект от занятий замечают родители и сами дети. Например, у девушки Даши есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и развитием речи. Ее мама отмечает, что благодаря скалолазанию движения дочки становятся более уверенными и точными. У пятилетнего Николая появились успехи в мелкой моторике, а замкнутая прежде Валерия раскрыла в себе способности к преподаванию, поэтому теперь проводит разминку с ребятами младших групп.
В период с 2026 по 2027 год планируется подготовить нормативную базу для включения адаптивного скалолазания в единую всероссийскую спортивную классификацию по виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». Таким образом, новое массовое спортивное направление позволит популяризировать практики реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ на скалодроме в стране и за рубежом.