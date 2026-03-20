Нижегородец объяснил, как адаптивное скалолазание помогает детям с ОВЗ

Примерно 15 лет назад Максим Кавинов и его единомышленники открыли спортивный центр, в котором был небольшой скалодром. На тот момент скалолазание было малоизвестной дисциплиной в России, и мужчина заинтересовался им. Сначала занятия были только для взрослых, но вскоре стали обращаться благотворительные центры с просьбой взять их подопечных. Познакомившись с детьми с особенностями развития, Максим решил попробовать системно помогать им. Так в 2015 году появился проект «Нет недосягаемых высот», ориентированный на детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков с девиантным поведением.