В больницах Крыма внедряются новые методы лапароскопической хирургии

В Крыму осваивают современные методики лапароскопической хирургии. Главный внештатный специалист по лапароскопическим методам лечения Минздрава Республики Усеин Баснаев провел практические мастер-классы для врачей в Симферополе и Алуште.
В Симферопольской больнице специалисты успешно прооперировали пациента с паховой грыжей, осложненной перитонитом и спаечной болезнью. Операция прошла малоинвазивно с помощью видеоэндоскопии. Пациент смог ходить уже через несколько часов после процедуры.
В Алуштинской районной больнице хирурги провели сразу две сложные операции: пластику паховой грыжи и лапароскопическое удаление большой кисты яичника. Вторая операция была особенно трудной из-за послеоперационных рубцов.
«Внедрение лапароскопических методов лечения различных патологий в практику городских и районных больниц позволяет минимизировать травматичность операций и существенно сократить сроки реабилитации пациентов, возвращая их к привычной жизни в кратчайшие сроки», — отметили в Минздраве Крыма.