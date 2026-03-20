В Красноярске приостановили массовые поиски пропавшего Виктора Потаенкова

В Красноярске волонтеры приостановили массовые поиски пропавшего 55-летнего Виктора Потаенкова. Эту информацию «КП-Красноярск» подтвердила руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.
«Сейчас работы ведутся точечно, массовые будут возобновлены в конце марта — начале апреля», — сообщила поисковик.
На месте загадочного исчезновения мужчины продолжают работать альпинисты и следователи.
Напомним обстоятельства пропажи бывшего спецназовца: 9 марта 2026 года Виктор собирался ехать на тренировку, но она отменилась. Тогда горожанин, видимо, решил не сидеть дома и поехал к восточному входу в национальный парк «Красноярские Столбы». Там он оставил авто и направился на прогулку. С тех пор о 55-летнем мужчине ничего неизвестно.
17 марта Следственный комитет завел уголовное дело по факту исчезновения человека. Тем временем некоторые связывают сценарий пропажи Потаенкова с историей семьи Усольцевых.
Всем, кто мог видеть пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8 (391) 233−47−35, 8−950−99−66−066 или 112.