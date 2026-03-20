Пермский край нарастил объемы трансплантации за два года

«Пермские врачи планируют и дальше наращивать количество трансплантаций, последовательно развивая это направление и расширяя возможности современной медицины в регионе», — отметили в правительстве края.
Серьезный импульс придало соглашение о сотрудничестве с НМИЦ трансплантологии им. ак. В. И. Шумакова, подписанное в 2024 году.
Накануне регион посетил главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. По итогам совещания он отметил, что Пермский край входит в число немногих субъектов, полностью выполнивших все рекомендации федерального центра по развитию этого направления.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что межрегиональный центр трансплантации и высокотехнологичной хирургии намерены построить в столице Татарстана.
