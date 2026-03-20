Пермский край нарастил объемы трансплантации за два года

ПЕРМЬ, 20 марта, ФедералПресс. В Прикамье за два года число трансплантаций выросло в три раза — с 9 в 2023 году до 30 в 2025-м. Регион нарастил объемы и расширил перечень операций: теперь пересаживают не только почки, но и печень, и сердце. За первые месяцы 2026 года провели уже девять таких операций.