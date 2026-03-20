Умер выдающийся нижегородский ученый-рационализатор Владимир Войтович

Ушел из жизни Владимир Войтович, чья жизнь оборвалась на 94-м году. Имея степень кандидата технических наук и звание доцента, он долгие годы преподавательскую деятельность на кафедре технологии строительства в ННГАСУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Родившийся 2 мая 1932 года в Омске, Владимир Войтович в 1954 году завершил обучение на химическом факультете Горьковского государственного университета. Сразу после этого он начал свою преподавательскую карьеру в Горьковском инженерно-строительном институте, который впоследствии стал ННГАСУ.
Более 70 лет своей жизни он посвятил этому учебному заведению. Важной вехой в его научной деятельности стало получение ученой степени кандидата наук в 1972 году, благодаря его работам, которые заложили основу для развития золь-гель технологии и нанотехнологий в области строительных материалов.
Его педагогический путь охватывал преподавание на кафедрах химии, охраны труда и окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, а завершился на кафедре технологии строительства. Владимир Войтович являлся автором множества изобретений и патентов, многие из которых успешно применяются в промышленности. Среди его значимых разработок:
Грунтовка ВД-ВА-01 ГИСИ, производившаяся на четырех заводах и использовавшаяся для защиты металлических конструкций, судов и сельскохозяйственной техники.
Противокоррозионные грунтовки-преобразователи ржавчины, примененные при возведении Парка Победы на Поклонной горе и торгового центра «Охотный ряд» в Москве.
Материал ЭКР-22 для напольных покрытий, который производился в значительных объемах на территории СССР.
Теплоизоляционный материал «Кремнепор», получивший рекомендацию для использования на атомных электростанциях после Чернобыльской аварии.
Дезинфицирующее средство «Демос», применяемое в гражданской авиации, медицинских учреждениях и системе МЧС.
Ученый внес существенный вклад в повышение экологической безопасности строительной отрасли: он участвовал в разработке материала «здраволит» для защиты помещений от электромагнитного излучения, предлагал методы утилизации промышленных отходов и изучал методы гидрофобизации строительных конструкций. Владимир Войтович также стал соавтором одного из наиболее полных в России справочников по гидрофобизаторам.
Его экспертные знания были востребованы при реставрации объектов культурного наследия, включая Московский Кремль, Зимний дворец, Андреевскую церковь в Киеве и Рундальский дворец в Латвии. Он также принимал участие в строительстве здания правительства Нижегородской области и восстановлении Арсенала в Нижегородском кремле. Владимир Войтович возглавлял Государственные комиссии по аттестации продукции на Знак качества и был членом Всесоюзной комиссии по ингибиторам коррозии при Госкомитете по науке и технике СССР.
Прощание с Владимиром Войтовичем состоится 21 марта 2026 года в 12:45 в траурном зале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 27.
