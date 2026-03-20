Жительнице Воронежской области вернули право на получение детских пособий

Лискинская межрайонная прокуратура Воронежской области помогла местной жительнице отстоять ее право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ведомство провело проверку после обращения заявительницы.
В ноябре прошлого года женщина подала заявление в отделение Социального фонда России о назначении ей ежемесячных пособий. Однако Фонд отказал, посчитав доход заявительницы превышающим величину прожиточного минимума на основании процентов по вкладам в банках.
Прокуратура через суд потребовала признать решения Соцфонда незаконным. Суд иск удовлетворил и постановил Соцфонду назначить и выплатить женщине ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.