Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Воронежской области вернули право на получение детских пособий

Отстоять справедливость помогла прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Лискинская межрайонная прокуратура Воронежской области помогла местной жительнице отстоять ее право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ведомство провело проверку после обращения заявительницы.

В ноябре прошлого года женщина подала заявление в отделение Социального фонда России о назначении ей ежемесячных пособий. Однако Фонд отказал, посчитав доход заявительницы превышающим величину прожиточного минимума на основании процентов по вкладам в банках.

Прокуратура через суд потребовала признать решения Соцфонда незаконным. Суд иск удовлетворил и постановил Соцфонду назначить и выплатить женщине ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.