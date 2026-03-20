«Инклюзия — это про талант, упорство»: хакатон профмастерства для инвалидов прошел в Нижнем Новгороде

«Когда много лет назад я получил травму и вышел на инвалидность, мне предлагали только самые простейшие профессии — вахтёра, фасовщика, хотя я по образованию программист. — говорит он. — Сейчас ситуация изменилась, и наши ребята могут становиться и программистами, и дизайнерами. У нас в мастерской “Инклюзивная лаборатория профессий будущего” ребята работают с электроникой, со станком ЧПУ, 3D-принтером. Есть даже модель “Умный дом”, по которой можно оборудовать своё жилье по этой системе. Это особенно актуально для людей с проблемами по передвижению. Например, в офисе “Инватура” есть бойлер, который работает от сети, а розетка находится высоко для людей на инвалидных колясках, и мы можем попросить: “Алиса, выключи бойлер!” Можно запрограммировать автоматический полив цветов, открыть и закрыть шторы и так далее. А ещё наши ребята, несмотря на все свои ограничения по здоровью, очень весёлые, они радуются жизни и заражают своим позитивом наших гостей, волонтёров и партнёров».