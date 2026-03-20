«Инклюзия — это про талант, упорство»: хакатон профмастерства для инвалидов прошел в Нижнем Новгороде

Первый в регионе хакатон профессионального мастерства для инвалидов прошёл в офисе нижегородской общественной организации инвалидов «Инватур». Это итоговое мероприятие для участников проекта «Инклюзивная лаборатория профессий будущего», который реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Корреспондент сайта pravda-nn.ru побывал на хакатоне и пообщалась с участниками. Участникам хакатона от 17-ти до 35-ти лет и старше, все они прошли прошли интенсивный курс обучения по проекту «Инклюзивная лаборатория профессий будущего», где на протяжении нескольких месяцев им помогали осваивать современные технические и ремесленные специальности.
Владимиру Бартко 26 лет, в мастерской «Инватура» он научился наносить рисунок, созданный с помощью компьютерной программы с использованием искусственного интеллекта, на кружку — это называется сублимационная печать.
«Распечатываешь рисунок на принтере, накладываешь на кружку бумагу с рисунком и отправляешь в сублимационный аппарат, — рассказывает он. — Потом ждёшь, когда всё остынет, снимаешь бумагу — и кружка с рисунком готова».
Мастер Наталья Фролова добавляет: «Можем не только на кружке печатать, но и на футболке, кепке — возможностей применения много. Принимаем заказы от организаций».
На хакатоне три номинации- сублимационная печать, пайка и радиоконструирование, художественная обработка изделий из дерева. В третьей номинации участникам нужно сделать по инструкции настенные деревянные часы.
Студент нижегородского училища-интерната для инвалидов Илья Сергеев полон любопытства — такого изделия они ещё не делали на курсах в мастерской, на хакатоне предстоит освоить его самостоятельно, по выданной пошаговой инструкции.
«Мы заготовили деревянную круглую основу часов, на которые участники должны по инструкции наклеить цифры, вставить стрелку, прикрутить механизм для батарейки, — рассказывает мастер Иван Кирьянов. — Наша задача — научить их делать такие часы, чтобы они смогли потом повторить все дома, и может быть, даже открыть свое дело. Настенные часы — вещь востребованная».По словам председателя НРОО «Инватур» Андрея Буланова, такие мероприятия помогают разрушить миф о том, что люди с инвалидностью могут быть только пассивными получателями услуг.
«Когда много лет назад я получил травму и вышел на инвалидность, мне предлагали только самые простейшие профессии — вахтёра, фасовщика, хотя я по образованию программист. — говорит он. — Сейчас ситуация изменилась, и наши ребята могут становиться и программистами, и дизайнерами. У нас в мастерской “Инклюзивная лаборатория профессий будущего” ребята работают с электроникой, со станком ЧПУ, 3D-принтером. Есть даже модель “Умный дом”, по которой можно оборудовать своё жилье по этой системе. Это особенно актуально для людей с проблемами по передвижению. Например, в офисе “Инватура” есть бойлер, который работает от сети, а розетка находится высоко для людей на инвалидных колясках, и мы можем попросить: “Алиса, выключи бойлер!” Можно запрограммировать автоматический полив цветов, открыть и закрыть шторы и так далее. А ещё наши ребята, несмотря на все свои ограничения по здоровью, очень весёлые, они радуются жизни и заражают своим позитивом наших гостей, волонтёров и партнёров».
Оценивали результаты участников преподаватели нижегородских колледжей.
Два первых места заняли девушки. В номинации по сублимационной печати победила Екатерина Клементьев а, в номинации по радиоэлектронике — Екатерина Рыбакова. В номинации по обработке изделий из дерева — Михаил Мальков.
«Наш хакатон — это не просто соревнование, — отметил руководитель мастерской “Инватур” Алексей Козин. — Это возможность увидеть, как современные технологии и ремесло становятся доступными каждому, независимо от физических ограничений. И что инклюзия — это про талант, упорство и профессионализм».