Пьяные туристы из Калининграда забрались на крышу медцентра в центре Петербурга

Утром 20 марта в Центральном районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали пятерых любителей острых ощущений. Компания туристов, приехавших из Калининграда и Республики Коми, проникла на крышу медицинского центра на Литейном проспекте.
Около девяти утра нетрезвые молодые люди по наружной пожарной лестнице поднялись наверх. Их заметил персонал учреждения, который сразу нажал тревожную кнопку.
На место прибыли два наряда Росгвардии. Четверо нарушителей спустились с крыши самостоятельно, а вот 26-летний мужчина был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Пришлось вызывать спасателей МЧС и скорую помощь. Специалисты сняли задержанного с крыши, госпитализация ему не понадобилась.
Всех пятерых доставили в отдел полиции для разбирательства.