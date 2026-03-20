Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 3 тысяч объектов благоустроено в Нижегородской области по «Вам решать»

От жителей региона поступило более 200 тысяч обращений.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять лет в Нижегородской области в рамках проекта «Вам решать» благоустроено более трех тысяч объектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Как отметил заместитель председателя Городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции «Единая Россия» Евгений Костин, только за отчётный период благоустроено 525 общественных пространств и 2 415 дворовых территорий.

— За 5 лет построено по «Вам решать» более трех тысяч объектов. В основном, конечно, это дороги и благоустройство. Но самое важное не в этом. Главное, что сделано все это по пожеланиям жителей, — сказал Евгений Костин.

С 2021 года от жителей региона поступило 215 тысяч предложений, большинство из которых касалось благоустройства дорог, дворов, детских и спортивных площадок, освещения и водоснабжения.

Сегодня регион использует собственную цифровую платформу для голосования, которая стала образцом для всей страны. Через неё с 2021 года проголосовало более 65 млн человек.

Работа по благоустройству продолжается: до 2030 года в регионе планируется реализовать ещё порядка 514 проектов.

