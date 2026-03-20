Чиновница в Нестеровском районе получила штраф за ответ сама себе на жалобу жителя

местной администрации. Заместитель главы муниципального округа ответила на жалобу жителя, хотя тот обжаловал действия именно этого должностного лица.
В ноябре 2025 года местный житель обратился в администрацию с заявлением о нарушениях в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, он выразил несогласие с ответом на предыдущее обращение, которое подписывал тот же чиновник. Однако вместо того, чтобы передать жалобу другому должностному лицу, заместитель главы ответила заявителю сама.
Прокурор района усмотрел в этом нарушение закона и вынес постановление о привлечении чиновницы к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.