В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар — РИА Новости. Запланированный на середину апреля в Кыштыме Челябинской области концерт комика Алексея Щербакова отменен, сообщил РИА Новости сотрудник дворца культуры «Победа», где планировалось проведение мероприятия.

Щербаков был одним из основных участников шоу «Что было дальше?» вместе с Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым и Нурланом Сабуровым, которому в конце января запретили въезд в Россию на полвека. В феврале Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении него, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.

Концерт Щербакова в Кыштыме был запланирован в ДК «Победа» на 19.00 14 апреля, стоимость билетов варьировалась от 2 до 6 тысяч рублей.

«Нет, концерт не состоится. На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется», — сказал собеседник агентства.

Он не смог ответить на вопрос о причинах отмены и не назвал количество проданных билетов.