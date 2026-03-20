Учителем года Кубани стала преподаватель химии из Краснодара

Вениамин Кондратьев поздравил учителя года Кубани Валентину Бовыку с победой в конкурсе.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Учителем года Кубани стала преподаватель химии из Краснодара Валентина Бовыка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Валентина Бовыка работает в лицее № 64. Стаж педагога — четыре года. Но у молодого преподавателя есть уже семь патентов на изобретения и три статьи в ведущих научных журналах.

«Именно такие специалисты — талантливые, увлеченные и идущие в ногу со временем — популяризируют профессию учителя и вдохновляют детей своим примером. Поздравляю с заслуженной победой и желаю удачи на Всероссийском этапе конкурса», — сказал Вениамин Кондратьев.

На региональном этапе конкурса выступили 52 педагога. Большинство участников — преподаватели истории и обществознания, химии, начальных классов, английского языка.

Конкурсанты проходили первый тур из двух конкурсных испытаний — «Урок» и «Педагогическое интервью». По его результатам определили 15 лауреатов, которые продемонстрировали способности в области педагогического проектирования и взаимодействия в команде.

В финал вышли пять человек, в том числе учитель математики школы № 25 из Армавира Вадим Боровко, учитель русского языка и литературы гимназии «Эврика» в Анапе Анна Прошлякова, учитель биологии лицея № 1 Славянского района Владлена Бродская и учитель русского языка и литературы школы № 5 Каневского района Клара Ковалько.

Теперь Валентина Бовыка представит Краснодарский край в финале Всероссийского конкурса, который состоится осенью 2026 года.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев.
Читать дальше