В Прикамье существенно увеличилось число пациентов, улучшивших свою жизнь благодаря трансплантации

Три года назад в Прикамье провели девять операций по трансплантации органов, а в прошлом году их число выросло до 30. За первый квартал этого года пермские хирурги провели уже девять операций. При этом за несколько лет расширился перечень органов для трансплантаций. Теперь пересадить пациенту можно не только донорские почки, но также печень или сердце.