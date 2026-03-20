В Прикамье существенно увеличилось число пациентов, улучшивших свою жизнь благодаря трансплантации

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обсудил качество медицинской помощи в регионе с директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Сергеем Готье. В ходе встречи прозвучала информация о том, что количество пациентов, которым удалось улучшить свою жизнь благодаря трансплантации, увеличилось в регионе в три раза, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Три года назад в Прикамье провели девять операций по трансплантации органов, а в прошлом году их число выросло до 30. За первый квартал этого года пермские хирурги провели уже девять операций. При этом за несколько лет расширился перечень органов для трансплантаций. Теперь пересадить пациенту можно не только донорские почки, но также печень или сердце.
По словам Сергея Готье, в Прикамье исполнены все рекомендации по развитию трансплантологии, которые им были даны в 2024 году.
В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что пермские врачи планируют и дальше наращивать количество трансплантаций, проводимых в регионе, используя для этого все возможности современной медицины.
Напомним, в 2024 году министерство здравоохранения Пермского края заключило соглашение о сотрудничестве с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова. Оно предусматривает внедрение передовых биометрических технологий и создание системы оказания медицинской помощи людям, которые нуждаются в пересадке органов.