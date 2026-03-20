Восемь дней нельзя будет проехать по улице Бехтерева в Воронеже

На протяжении восьми дней будет закрыто движение по улице Бехтерева в Воронеже. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.
С 9:00 23 марта до 23:50 30 марта на участке от дома № 19 до дома № 27а будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.
— Из-за этого перекроют движение автотранспорта по улице Бехтерева, — уточнили в мэрии.
