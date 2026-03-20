Нижегородская телебашня засветится «На волне открытий»

20 марта стартует совместный проект ННГУ им. Н. И. Лобачевского и регионального филиала РТРС «На волне открытий» (0+). В течение 2026 года нижегородская телебашня покажет серию тематических световых инсталляций (0+) о выдающихся ученых, изменивших отечественную и мировую науку. Культурно-просветительская инициатива приурочена к 110-летию Университета Лобачевского и 25-летию РТРС.
Первым из гениев науки на телебашне «засветится» Николай Иванович Лобачевский, в честь которого Горьковский Государственный университет (позднее — ННГУ) назван 20 марта 1956 года. В день 70-летия со дня присвоения вузу имени великого математика на телебашне с 18:30 до 21:00 появится оптическая иллюзия из линий, вдохновленная геометрией Лобачевского. Здесь пространство не плоско, а искривлено, благодаря чему невозможное стало возможным: через точку может проходить не одна прямая, параллельная данной, а целый пучок; а сумма углов в треугольнике не равна 180 градусам. Научный прорыв Лобачевского расширил исследовательские возможности во многих сферах. Он совершил революцию в математике, а в физике и астрономии помог по-новому взглянуть на эволюцию Вселенной и изучение черных дыр, где объекты с большой массой искажают пространство. Тематический световой сценарий дополнит информация на медиафасаде телебашни. Здесь отобразятся название проекта, имя Николая Лобачевского, его ключевое научное достижение и юбилейная дата.
«Мы благодарны Нижегородскому областному радиотелевизионному передающему центру за сотрудничество и популяризацию отечественной науки. В январе, когда наш университет отмечал 110-летие, телебашня РТРС включила тематическую подсветку, рассказав всему Нижнему Новгороду о юбилее крупнейшего вуза региона. Теперь мы запускаем совместный проект и весь год будем рассказывать нижегородцам и гостям города о наших ученых, которые создавали и создают славу страны. Вместе мы поднимем науку практически на 200 метров над землей!» — поделился ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов.
До конца 2026 года проект «На волне открытий» расскажет нижегородцам о выдающихся ученых ННГУ, чьи открытия стали знаковыми для различных научных сфер — радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики, химии. Тематические световые шоу будут транслироваться примерно раз в месяц — в особо важные для научного сообщества даты или дни профессиональных праздников.
«25 лет назад РТРС объединил все региональные радиотелецентры нашей страны, став не только одним из крупнейших предприятий отрасли связи, но и своеобразным символом массовых общедоступных СМИ — эфирного телевидения и радио. Мультиплатформенный проект “На волне открытий” — это возможность подчеркнуть, что культурно-просветительская и образовательная функции масс-медиа сегодня не менее важны, чем развлекательная, а для разговора даже на сложные научные темы можно найти современные форматы, которые могут быть интересны людям разных поколений и интересов», — отметил директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко.
Каждый выпуск «светового сериала» на телебашне получит продолжение в изданиях Нижегородского областного информационного центра. Здесь можно будет узнать подробности о биографии ученых, достижениях и их значении для науки и нашей повседневной жизни, познакомиться с теми, кто сегодня развивает эти научные направления.