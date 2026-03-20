Нижегородская телебашня засветится «На волне открытий»

Первым из гениев науки на телебашне «засветится» Николай Иванович Лобачевский, в честь которого Горьковский Государственный университет (позднее — ННГУ) назван 20 марта 1956 года. В день 70-летия со дня присвоения вузу имени великого математика на телебашне с 18:30 до 21:00 появится оптическая иллюзия из линий, вдохновленная геометрией Лобачевского. Здесь пространство не плоско, а искривлено, благодаря чему невозможное стало возможным: через точку может проходить не одна прямая, параллельная данной, а целый пучок; а сумма углов в треугольнике не равна 180 градусам. Научный прорыв Лобачевского расширил исследовательские возможности во многих сферах. Он совершил революцию в математике, а в физике и астрономии помог по-новому взглянуть на эволюцию Вселенной и изучение черных дыр, где объекты с большой массой искажают пространство. Тематический световой сценарий дополнит информация на медиафасаде телебашни. Здесь отобразятся название проекта, имя Николая Лобачевского, его ключевое научное достижение и юбилейная дата.