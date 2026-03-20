Нижегородца приговорили к лишению свободы за нападение на медсестру скорой

Житель Нижнего Новгорода проведёт два года в колонии-поселении за нападение на медсестру скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В апреле 2025 года бригада скорой помощи прибыла по экстренному вызову на помощь женщине. В квартире в это время находился её муж в состоянии алкогольного опьянения. Он накинулся на медсестру и ударил её по голове.
«В результате противоправных действий потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести, выразившийся в длительном расстройстве здоровья», — сообщили в прокуратуре.
Вина нижегородца, напавшего на медсестру, была доказана. Но первоначально суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.
Прокуратура с наказанием не согласилась и подала апелляцию на решение Приокского районного суда. Нижегородский областной суд приговорил нижегородца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Также по гражданскому иску виновный должен будет выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.