Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца приговорили к лишению свободы за нападение на медсестру скорой

Первоначальным решением суда был условный срок.

Житель Нижнего Новгорода проведёт два года в колонии-поселении за нападение на медсестру скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В апреле 2025 года бригада скорой помощи прибыла по экстренному вызову на помощь женщине. В квартире в это время находился её муж в состоянии алкогольного опьянения. Он накинулся на медсестру и ударил её по голове.

«В результате противоправных действий потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести, выразившийся в длительном расстройстве здоровья», — сообщили в прокуратуре.

Вина нижегородца, напавшего на медсестру, была доказана. Но первоначально суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.

Прокуратура с наказанием не согласилась и подала апелляцию на решение Приокского районного суда. Нижегородский областной суд приговорил нижегородца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Также по гражданскому иску виновный должен будет выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.