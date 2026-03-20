Уровень воды в реках Татарстана остается ниже опасных значений

ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что за последние сутки на большинстве рек республики уровень воды снизился на 1−8 сантиметров. Небольшой подъем (1−5 сантиметров) зафиксирован на Шошме, Берсути, Мензеле, Ике и Сюни, а на Малом Черемшане вода поднялась на 14 сантиметров.
Уровни воды остаются ниже опасных значений и отметок выхода на пойму. При этом первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин назвал прогноз на половодье тревожным. Объем выпавших осадков превысил норму. На подготовку к паводку из республиканского бюджета выделили 513 миллионов рублей.
Напомним, в Казани поручили усилить контроль за паводками из-за рекордного потепления. Наибольшую угрозу представляют малые реки в Советском районе — Нокса, Киндерка и Вертелевка.