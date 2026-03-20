Число муниципалитетов Нижегородской области за последние 5 лет сократилось до 50

Это было сделано в ходе реформы местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять лет в Нижегородской области количество муниципалитетов сократилось с 380 до 50. Об этом сообщил заместитель председателя Городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Как отметил Евгений Костин, реформа самоуправления позволила сконцентрировать ресурсы и сделать работу на местах более эффективной.

— Новые муниципальные органы получили больше ресурсов, и требовались масштабные вложения жителей каждого населённого пункта, — сказал он.

Реформа стала основой для масштабного обновления территорий: был создан проект «Вам решать». В рамках инициативы жители региона самостоятельно голосуют за необходимые улучшения в своих населенных пунктах. По словам Евгения Костина, за пять лет удалось добиться впечатляющих результатов.

— За последние пять лет благодаря решению партии «Единая Россия» муниципалитеты Нижегородской области преобразились. Они стали комфортнее и современнее, ближе к людям. А жители получили реальный инструмент влияния на то, какими будут улица и город, — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше