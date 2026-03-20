Премьера спектакля «Супруга» состоялась в Нижегородском театре драмы

Премьера спектакля «Супруга» (16+) состоялась в Нижегородском театре драмы 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Постановка стала второй премьерой в сезоне. Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий Праудин. В основу легли рассказы Антона Чехова «Супруга», «Пьяные» и «О том, как я в законный брак вступил».
В центре сюжета три супружеские пары, у каждой из которых отношения складываются по-разному. Как отметил Анатолий Праудин, вместе с Чеховым он попытался ответить на вопрос, почему же так часто случается катастрофический финал супружеской жизни.
Над визуальной составляющей спектакля работали художник-постановщик Борис Шлямин и художник по свету Наталья Кузнецова.
Ближайшие показы спектакля «Супруга» пройдут в Нижегородском театре драмы им. М. Горького 31 марта, 8 и 30 апреля. Билеты доступны по «Пушкинской карте».
