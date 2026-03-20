Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,5 тысяч ростовчан вышли на пенсию раньше срока в 2026 году

Об этом рассказали в донском отделении СФР.

С начала 2026 года 1 529 жителям Ростовской области назначили пенсии по старости досрочно. Право на льготный выход на пенсию есть у представителей профессий с тяжёлыми и опасными условиями труда, педагогов, медицинских работников, многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, а также у работников с длительным, северным или специальным стажем.

В этом году досрочно вышли на пенсию 182 специалиста с длительным стажем — речь идёт о женщинах со стажем более 37 лет и мужчинах со стажем более 42 лет. Кроме того, среди получивших досрочную пенсию — 644 человека, отработавших в тяжёлых условиях труда, 112 работников сферы образования, 92 медицинских работника, 257 многодетных матерей (трое и более детей) и 207 родителей детей с инвалидностью.

«Перед назначением страховой пенсии проверяют и готовят документы, необходимые для назначения пенсий, уточняют информацию на индивидуальном лицевом счёте гражданина», — пояснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Узнать свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно самостоятельно: для этого нужно запросить выписку из индивидуального лицевого счёта — на портале Госуслуг либо лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.