1,5 тысяч ростовчан вышли на пенсию раньше срока в 2026 году. Об этом рассказали в донском отделении СФР. С начала 2026 года 1 529 жителям Ростовской области назначили пенсии по старости досрочно. Право на льготный выход на пенсию есть у представителей профессий с тяжёлыми и опасными условиями труда, педагогов, медицинских работников, многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, а также у работников с длительным, северным или специальным стажем.