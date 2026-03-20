Пермский край вечером 20 марта встретит астрономическую весну

В Пермский край 20 марта придет астрономическая весна. Она ознаменуется днем весеннего равноденствия. Солнце, двигаясь по эклиптике, перейдет из южного полушария небесной сферы в северное.
«На всей Земле, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой. Весеннее равноденствие на территории Прикамья наступит в 19:45», — пояснили «КП-Пермь» в Пермском планетарии.
На всей Земле, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаково. Восход Солнца будет еще раньше, закат — позже и все ближе к белым ночам.
Наши предки еще называли этот день солнцеворотом. На него начинали прилетать «посланцы Рая» — жаворонки. Они несли с собой долгожданное тепло и пробуждение природы от долгой зимы. Было и другое название — «Сороки». Считалось, что на весеннее равноденствие из теплых далей прилетают 40 видов птиц.
Впервые за несколько лет астрономическая весна в Пермском крае наступила позже метеорологической.