Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главврача миллеровской больницы подозревают в фиктивном трудоустройстве сына

Директор больницы годами платила зарплату не работавшему там сыну.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли коррупционную схему, в которой главврача миллеровской больницы подозревают в фиктивном трудоустройстве сына. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.

Оперативники экономической безопасности выяснили, что еще в 2022 году женщина незаконно устроила родственника в свое медучреждение. На протяжении нескольких лет директор регулярно подписывала поддельные табели учета рабочего времени молодого человека, который даже не появлялся на службе.

— Сын свои обязанности не выполнял, однако получал заработную плату, которой подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. В итоге государству причинен ущерб на сумму более 930 тысяч рублей, — пояснили детали следователи.

В ходе обысков по домашнему и рабочему адресам фигурантки правоохранители уже изъяли мобильные телефоны и важную документацию. В отношении предприимчивой матери возбуждены уголовные дела, силовики продолжают оперативное сопровождение расследования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.