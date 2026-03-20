В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли коррупционную схему, в которой главврача миллеровской больницы подозревают в фиктивном трудоустройстве сына. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Оперативники экономической безопасности выяснили, что еще в 2022 году женщина незаконно устроила родственника в свое медучреждение. На протяжении нескольких лет директор регулярно подписывала поддельные табели учета рабочего времени молодого человека, который даже не появлялся на службе.
— Сын свои обязанности не выполнял, однако получал заработную плату, которой подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. В итоге государству причинен ущерб на сумму более 930 тысяч рублей, — пояснили детали следователи.
В ходе обысков по домашнему и рабочему адресам фигурантки правоохранители уже изъяли мобильные телефоны и важную документацию. В отношении предприимчивой матери возбуждены уголовные дела, силовики продолжают оперативное сопровождение расследования.
