Приговор вынесли жителю Нижнего Новгорода за избиение медсестры

Вследствие апелляции, поданной прокуратурой Приокского района Нижнего Новгорода, местный житель, напавший на медицинского работника, приговорен к реальному сроку заключения в колонии-поселении. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Нижегородский областной суд пересмотрел уголовное дело по жалобе государственного обвинителя на решение Приокского районного суда от 5 ноября 2025 года. Нижний Новгород. Местного жителя признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести медицинскому работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей (пункт «б» части 2 статьи 112 УК РФ).
Суд первой инстанции установил, что в апреле 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, ударил по голове медсестру скорой помощи. Бригада прибыла по вызову к его жене. В результате нападения пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести, повлекший за собой продолжительное расстройство здоровья.
В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства: последовательные показания потерпевшей и второго медика, присутствовавшего при инциденте, заключение судебно-медицинской экспертизы, а также свидетельства сотрудников полиции, зафиксировавших агрессию обвиняемого и плохое самочувствие потерпевшей сразу после случившегося. Суд посчитал эти данные достаточными для признания вины.
Изначально суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы условно и удовлетворил иск о возмещении материального и морального ущерба в размере 300 000 рублей.
Не будучи согласной с мягкостью наказания, прокуратура подала апелляционное представление.
По результатам апелляции Нижегородский областной суд изменил первоначальный приговор. Указание на условность наказания (статья 73 УК РФ) было исключено. Теперь осужденный проведет 2 года в колонии-поселении.
