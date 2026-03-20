Центробанк снизил 20 марта ключевую ставку до 15%

Совет директоров ЦБ РФ принял 20 марта решение о снижении ключевой ставки до 15% годовых.
По данным пресс-службы Центробанка, экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. Рост цен во втором месяце зимы замедлился после ускорения в начале года. В то же время выросла неопределенность со стороны внешних условий.
В сообщении Банка России говорится, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки зависит от нескольких факторов, в том числе, устойчивости замедления инфляции и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
Предварительно прогнозируется, что в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5−5,5%.
