Центробанк снизил 20 марта ключевую ставку до 15%

В сообщении Банка России говорится, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки зависит от нескольких факторов.

Совет директоров ЦБ РФ принял 20 марта решение о снижении ключевой ставки до 15% годовых.

По данным пресс-службы Центробанка, экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. Рост цен во втором месяце зимы замедлился после ускорения в начале года. В то же время выросла неопределенность со стороны внешних условий.

В сообщении Банка России говорится, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки зависит от нескольких факторов, в том числе, устойчивости замедления инфляции и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Предварительно прогнозируется, что в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5−5,5%.

Ранее эксперты Finam заговорили о девальвационном «шторме».