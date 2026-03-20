Отключение воды в Центральном районе Волгограда 21 и 22 марта 2026 года: список адресов

Временное отключение воды 21 марта затронет дома в центре Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде очередь посидеть без воды дошла до жителей центра Волгограда. В субботу, 21 марта 2026 года временное отключение холодной и горячей воды запланировали в четырех зданиях в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», на этот раз отключения связаны не с заменой общедомовых счетчиков, а с работами на водоводе.

— Для выполнения специалистами подрядной организации работ по переврезке проложенного водовода в Центральном районе города Волгограда с 08.00 21 марта до 11.00 22 марта подача ресурса будет временно приостановлена, — сообщает ресурсоснабжающая организация.

Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов, где пройдут отключения в выходные.

Отключение воды в Центральном районе Волгограда 21 и 22 марта 2026: список домов.

— пр. Ленина, 2, 2А.

— ул. Советская, 3.

— ул. Краснознаменская, 6.