Отключение воды в Центральном районе Волгограда 21 и 22 марта 2026 года: список адресов

В Волгограде очередь посидеть без воды дошла до жителей центра Волгограда. В субботу, 21 марта 2026 года временное отключение холодной и горячей воды запланировали в четырех зданиях в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», на этот раз отключения связаны не с заменой общедомовых счетчиков, а с работами на водоводе.
— Для выполнения специалистами подрядной организации работ по переврезке проложенного водовода в Центральном районе города Волгограда с 08.00 21 марта до 11.00 22 марта подача ресурса будет временно приостановлена, — сообщает ресурсоснабжающая организация.
Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов, где пройдут отключения в выходные.
Отключение воды в Центральном районе Волгограда 21 и 22 марта 2026: список домов.
— пр. Ленина, 2, 2А.
— ул. Советская, 3.
— ул. Краснознаменская, 6.