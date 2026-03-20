В Волгограде рассмотрят отставку провинившегося в деле Ивана Геля судьи

Напомним, как сообщало V102.RU, судья Иловлинского суда Андрей Кузнецов рассматривал дело главы района Ивана Геля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели человека. Однако судья так и не вынес решение по этому делу. Вернувшись из совещательной комнаты, он неожиданно заявил, что в деле Геля есть недоработки и отправил его снова в СК и в прокуратуру.