Художник по свету Алексей Хорошев: чувствую себя в «Жизели» братом Солнца

Художник по свету Пермского театра оперы и балета Алексей Хорошев признался журналистам, что ему приятно чувствовать себя в «Жизели» братом Солнца.
Он рассказал об этом накануне премьеры балета «Жизель» в сценической версии руководителя балетной труппы театра Алексея Мирошниченко. Хорошев подчеркнул, что работа их постановочной команды напоминала работу в кинематографе.
«Настолько реалистично и детально проработаны в спектакле все декорации и костюмы, что, думаю, уже при первом открытии занавеса зрители ахнут от восхищения», — сказал он.
Свою задачу Хорошев видит в том, чтобы поддерживать труд коллег: хореографа-постановщика, художника-постановщика, художника по костюмам. Сделать видимой прежде всего их работу. А всё остальное, по его словам, это нюансы.
«Приятно чувствовать себя братом Солнца, который повелевает сменой дня и ночи. Ведь и рассветы горные, и яркий солнечный день, и мистическая кладбищенская атмосфера — всё присутствует в “Жизели”. Есть тут и персонажи потустороннего мира. Чтобы их появление было оправдано, необходимы мистика, волшебство. Но спецэффектов ради спецэффектов в спектакле нет. Кроме того, я вновь использую здесь приём оживления рисованных задников средствами света и видео», — пояснил Алексей Хорошев.