Потеряешь удачу! Что настрого запрещено в Лазарев день, 21 марта 2026 года

Одним словом, 21 марта — это не просто день поминовения усопших, следующий за днём весеннего равноденствия, это очень логичный и глубокий момент календаря: после того, как солнце победило тьму и начался новый солнечный цикл, человек обращается к своим корням, к предкам, которые дали ему жизнь и передали мудрость. Это день связи поколений, благодарности ушедшим и просьбы об их покровительстве в новом сельскохозяйственном году. Одновременно это день почитания солнца и очищения огнём — символом обновления и победы жизни над смертью.