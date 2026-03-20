Что настрого запрещено в Лазарев день, 21 марта 2026 года

День весеннего равноденствия случается как 20, так и 21 или 22 марта — в зависимости от расположения светил на небе. И праздники светского календаря в эти дни такие же светлые, как сами эти дни.
Так, 21 марта отмечен такими датами, как Всемирный день поэзии и День старинной музыки, а также это — День кукольника.
Какой из этих дней ни возьми, все они корнями уходят в дни зарождения человечества, ибо музыка и стихи сопровождали людей всегда, а куклы едва ли не первые и главные игрушки любого человека в жизни. Через куклы и игры в них познается ребенком мир. Так же, как и через музыку и поэзию.
И, наверное, не случайно все эти даты приходятся именно на день, когда солнце начинает свой очередной цикл по зодиакальному кругу.
Лазарь Вербник.
А у наших предков этот день, следующий сразу за весенним равноденствием, был отмечен особым почитанием солнца и поминовением усопших. Считалось, что солнце в этот день особенно сильно, и его лучи могут достичь даже потустороннего мира.
Православная церковь почитала в этот день память преподобного Лазаря Мурманского — греческого монаха, пришедшего на Русь в XIV веке и основавшего Успенский монастырь на Мурманском озере (на Кольском полуострове). По преданию, он прожил 105 лет и был известен своей праведной жизнью и даром чудотворений. В народе его считали защитником от внезапной смерти и покровителем путешественников.
И хотя до Вербного воскресенья ещё далеко, в некоторых регионах святого Лазаря прозвали Вербником и начинали присматриваться к вербе. Считалось, что с этого дня она начинает набирать силу.
Но главными обрядами дня были поминовение предков и встреча солнца.
Обряды 21 марта.
День Лазаря Вербника считался одним из важных поминальных дней. Люди ходили на кладбища, приводили в порядок могилы, оставляли угощение — чаще всего кутью, блины, крашеные яйца (хотя до Пасхи было далеко, яйца символизировали возрождение). Считалось, что именно в этот день, после равноденствия, души предков особенно близки к миру живых и могут помочь советом или защитить от бед.
И поскольку Солнце все еще было только в начале своего нового цикла, его тоже продолжали почитать, как и накануне. Обязательно выходили встречать рассвет. Верили, что солнце в этот день «играет» особенно ярко, переливается разными цветами, и тот, кто увидит это, будет счастлив и здоров весь год.
Из веток вербы (или ивы, если верба ещё не распустилась) плели небольшие венки или делали крестики, которые хранили за иконами или вешали в доме как обереги от болезней и нечисти.
Девушки в этот день гадали на суженого, бросая в воду веточки вербы: чья ветка быстрее поплывёт, та и замуж раньше выйдет.
А вечером, после захода солнца, разжигали небольшие костры (часто из сухих веток, собранных в лесу) и прыгали через них. Это был обряд очищения от зимней нечисти и болезней. Огонь символизировал солнечную силу, которая сжигает всё плохое.
Запреты Лазарева дня.
Категорически запрещалось в этот день:
Ссориться, ругаться, сквернословить. Особенно на кладбище или во время поминального ужина — это оскверняет память предков.
Плохо говорить об умерших — их души могут обидеться и перестать помогать живым.
Отказывать в милостыне — к бедности и одиночеству.
Тяжело работать (особенно в поле или в огороде) — день посвящён памяти, а не труду.
Оставлять грязными могилы родственников — к болезням и несчастьям в семье.
Стирать и мыть полы после захода солнца — можно «вымыть» удачу из дома.
Смотреться в зеркало ночью — по поверью, можно увидеть умерших и испугаться до болезни.
Брать или давать в долг — к финансовым потерям.
Спать днём — чтобы не проспать свою удачу.
Одним словом, 21 марта — это не просто день поминовения усопших, следующий за днём весеннего равноденствия, это очень логичный и глубокий момент календаря: после того, как солнце победило тьму и начался новый солнечный цикл, человек обращается к своим корням, к предкам, которые дали ему жизнь и передали мудрость. Это день связи поколений, благодарности ушедшим и просьбы об их покровительстве в новом сельскохозяйственном году. Одновременно это день почитания солнца и очищения огнём — символом обновления и победы жизни над смертью.
День поминовения предков.
Как современному человеку применить традиции 21 марта, чтобы осмысленно вписать в свою жизнь традиции и мудрость предков себе на благо? Вот несколько простых идей:
1. Помянуть предков. Необязательно ехать на кладбище (хотя это хорошо). Можно вечером зажечь свечу, достать старые фотографии, вспомнить добрым словом своих бабушек, дедушек, прародителей. Рассказать о них детям. Поблагодарить их мысленно за то, что они дали вам жизнь и передали свои лучшие черты.
2. Приготовить поминальное блюдо. Испечь блины или сварить кутью (кашу с мёдом и изюмом) и, поставив тарелку с кушаньем на стол, символически разделить трапезу с ушедшими.
3. Сделать доброе дело в память о предках. Перевести посильную сумму в благотворительный фонд, помочь нуждающимся адресно, покормить бездомных животных — и сделать это как подношение от вашего рода, как продолжение их добрых дел.
4. Встретить рассвет. Выйти на балкон или подойти к окну и встретить первый солнечный луч. Почувствовать, как солнце наполняет вас энергией. Загадать желание на новый солнечный цикл.
5. Провести ритуал очищения. Если есть возможность, вечером зажечь свечу и постоять над ней, представляя, как пламя сжигает всё плохое, что накопилось за зиму. Можно написать на листке свои страхи и обиды и сжечь их (безопасно!).
6. Сделать простой оберег. Найти небольшую веточку ивы или вербы (можно купить в цветочном магазине), поставить её в вазу как символ пробуждающейся жизни. Или сплести простой веночек и повесить у входной двери — как знак защиты дома.
7. По возможности провести день в кругу семьи. Собраться вечером за ужином, поговорить о родных, о семейной истории. Это укрепляет связь поколений и даёт ощущение корней.
Приметы дня на 21 марта:
«На Лазаря Вербника верба зацветает — весна в силу вступает».
«Если на Лазаря солнце в тумане — год будет хлебородным».
«Облака высоко и быстро плывут — к хорошей погоде».
«Туман на Лазаря — к дождливому лету».
«Ласточки прилетели — к урожайному году».
«Если на Лазаря тепло — весна будет дружная, а лето тёплое».
«Ночью звездисто — к поздним заморозкам».
«Гром в этот день — к неурожаю».
«Дятел стучит — к долгой весне».
«Если на Лазаря мороз — будет ещё 40 утренников».
«Воробьи купаются в лужах — к теплу».