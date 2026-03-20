Замгубернатора прокомментировал информацию о размещении АЭС в Ростовской области

Решение о размещении Южной АЭС в Новочеркасске не окончательное и подлежит дальнейшему обсуждению. Об этом сообщил заместитель губернатора по вопросам промышленности, энергетики и установления тарифов Игорь Сорокин.
— В минпромэнерго Ростовской области на рассмотрении находится декларация Госкорпорации «Росатом» о проекте строительства атомной электростанции. Сейчас говорить о принятии окончательных решений преждевременно, поскольку требуется всесторонний и детальный анализ проекта, включая его техническую обоснованность, экологические аспекты и влияние на развитие региона, — подчеркнул Игорь Сорокин.
Чиновник добавил, что на данный момент профильные специалисты формируют экспертное заключение о параметрах предполагаемого размещения объекта. Подобные шаги — часть проработки любой масштабной промышленной инициативы, эта работа обязательна и имеет процедурный характер.
— По мере прохождения установленных процедур и завершения этапа согласования информация будет актуализироваться в рамках официального диалога с общественностью и профильными структурами, — прокомментировал Игорь Сорокин.
Напомним, ранее о планах по размещению Южной АЭС рядом с Новочеркасской ГРЭС озвучил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько. Представитель концерна отметил, что речь идет о предварительной площадке, а предполагаемые сроки реализации касаются периода с 2036 по 2039 годы.
Ранее о возможном размещении АЭС под Новочеркасском говорили в 2024 году. Тогда соответствующую информацию опубликовали на сайте оператора Единой энергетической системы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.