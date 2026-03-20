К лету в парке Гагарина в Калининграде обещают сделать входную группу и павильон «Звёздное небо»

Парк имени Гагарина на улице Киевской в Калининграде закрыли на реконструкцию. Подрядчик приступил к работам на входной группе и на центральных дорожках.
К лету первая часть работ должна быть завершена. Это будет подарок к 80-летию Калининградской области. Подрядчик обещает сделать входную группу и павильон «Звёздное небо». Но контракт у нас трёхлетний, поэтому работы в парке мы будем продолжать, — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект в пятницу, 20 марта.
Руководитель Дирекции ландшафтных парков Дмитрий Смищук рассказал, что на следующих этапах в зелёной зоне обустроят новое место для выгула собак и несколько спортивных площадок. Также он подчеркнул, что памятник Юрию Гагарину останется на своём месте. Кроме того, рядом со входом обустроят стенд о покорителях космоса.
Работы по реконструкции парка выполняет ООО «Техстрой Проект» за 380 миллионов рублей. Ранее компания занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.
В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.
В зелёной зоне обустроят новую сцену для проведения концертов и представлений. На территории также появятся площадки для воркаута, мини-футбола, дрессировки собак. Рядом с дорожками поставят новые скамейки, велопарковки, урны, столы для игр в шашки, информационные стенды, а также инсталляция покорителей космоса.
Парк имени Юрия Гагарина на улице Киевской победил в голосовании по выбору территории для благоустройства. Концепцию разработала компания «Другая архитектура».