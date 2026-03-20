В Калининграде бизнесмена будут судить после падения рабочего на стройке

Мужчина, которого наняли без проведения инструктажа, сорвался в технологическое отверстие и серьезно травмировался.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде предпринимателя будут судить после падения рабочего на стройке — уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ уже в суде. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, фигуранту 47 лет, он ИП.

В июле 2025 года мужчина руководил работами по фасадной подсветке домов на Дубовой аллее в Калининграде.

По версии следствия, для производства строительно-монтажных работ на высоте он привлек 49-летнего жителя области. При этом тот не прошел обучение технике безопасности, работал без стажировки. В итоге он, находясь на 9 этаже дома, упал в технологическое отверстие для пожарного выхода, получив множественные травмы.