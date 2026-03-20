Нижегородца отправили в колонию за избиение медсестры

Апелляция отменила условный срок и назначила реальное наказание.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский областной суд пересмотрел приговор жителю Приокского района, осужденному за нападение на медицинскую сестру скорой помощи, и ужесточил наказание. Ранее мужчина получил условный срок, однако по представлению прокуратуры решение изменили, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Пьяный мужчина в своей квартире ударил по голове медсестру, приехавшую на вызов к его супруге. В результате женщине был причинен вред здоровью средней тяжести — ей потребовалось длительное лечение.

Суд учел показания потерпевшей и ее коллеги, заключение экспертизы, а также свидетельства полицейских, которые зафиксировали агрессивное поведение обвиняемого сразу после происшествия. Эти доказательства признали достаточными для установления вины.

Изначально мужчине назначили два года условно и обязали выплатить 300 тысяч рублей компенсации. Однако апелляция исключила условное наказание: теперь он проведет два года в колонии-поселении.