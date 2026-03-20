Ростовские власти прокомментировали строительство АЭС на территории региона

По сообщению заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, в министерстве промышленности и энергетики региона на рассмотрении находится декларация Госкорпорации «Росатом» о проекте строительства атомной электростанции на территории Ростовской области.
Профильные специалисты ведомств в настоящее время проводят работу по формированию экспертного заключения, в рамках которой оценивают социально‑экономические эффекты для региона, инфраструктурные возможности размещения объекта, техническую реализуемость проекта, а также экологические аспекты и безопасность.
При этом Игорь Сорокин акцентировал внимание на том, что говорить о принятии окончательных решений преждевременно: для их выработки требуется всесторонний и детальный анализ проекта — в том числе с точки зрения технической обоснованности и потенциального влияния на развитие Ростовской области.
По мере прохождения установленных законодательством процедур и завершения этапа согласования профильными ведомствами информация будет актуализироваться, а взаимодействие с общественностью и профильными структурами будет выстраиваться в формате официального диалога.