«Анапу ждет мегаудачный сезон». Откроют ли на курорте песчаные пляжи

Восемь галечных пляжей Анапы исключили из опасной зоны после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Речь идет о пляжных территориях, расположенных на береговой линии от Большого Утриша до Высокого берега. Эксперты считают, что это важный первый шаг и для открытия песчаных пляжей. Ведь именно они ассоциируются с главной детской здравницей страны. Когда можно будет говорить об их возможном открытии — в нашем материале.
Пляжи еще не открыты.
Решение исключить восемь анапских пляжей из зоны ЧС принято по поручению правительственной комиссии, которая курирует работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Фактически, ограничения снимаются с почти 30 км побережья.
Но это, как объяснили местные власти, пока касается именно исключения галечных пляжей из опасной зоны. Решения об открытии их к курортному сезону пока не принято. Это только первый этап. Дальше слово за Роспотребнадзором. Если контрольные пробы воды и грунта будут соответствовать санитарным нормам, то только тогда пляжные территории могут быть открыты. Кроме того, предстоит отдельная работа по получению этими пляжами допуска к проведению купального сезона.
Сделан важный шаг.
Тем не менее, представители туротрасли считают, что созданный прецедент по возможному открытию галечных пляжей вселяет надежду, что не за горами и аналогичное решение по песчаным пляжам.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин отметил, что все-таки именно пляжи с песком являются самыми востребованными у отдыхающих в Анапе. Не зря курорт очень привлекателен для семей с детьми. Малыши не любят гальку, им, конечно, больше нравится мягкий песок. Тем более в зоне песчаных пляжей сосредоточена основная часть туристической инфраструктуры — это центр Анапы, пляжи вдоль Пионерского проспекта и большинство здравниц. Поэтому главные ожидания представителей турбизнеса связаны со вторым этапом — они надеются на открытие, пусть хотя бы частичное, пляжей, простирающихся на 40 км от Высокого берега до Витязево.
Если в зоне галечных пляжей расположено примерно около 20 отелей и санаториев, хотя среди них, конечно, есть и популярные, то на песчаном побережье их почти в 10 раз больше — около 200.
«Тем не менее, значимость текущей новости нельзя недооценивать. Это важный позитивный сигнал для рынка. Рассчитываем, что за ней последует еще более значимое решение — об открытии песчаных пляжей. По имеющейся информации, на ряде участков уже ведутся работы по замене вывезенного песка на новый, что позволяет рассчитывать на их готовность к сезону», — подчеркнул Ромашкин.
В Сочи немного упал спрос.
Несмотря на опасения части отдыхающих, немалая часть туристов положительно восприняла новости о восстановлении анапских пляжей и готова бронировать туры заранее.
Ранние бронирования выросли на 40% сравнению с прошлым годом. Такие данные назвал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
«Скажу честно, что эта новость насчет галечных пляжей была ожидаема. Тем более они — лишь двадцатая часть всех анапских отелей. Остальные находятся на песчаных. Именно их открытия, безусловно, все ждут больше всего. С вероятностью 99% мы ждем, что к июлю будут работать все пляжи Анапы. Всплеск бронирований объясняется ожиданиями открытий пляжей к июлю-августу», — сказал эксперт в комментарии kuban.aif.ru.
Вице-президент АТА отметил, что несмотря на рост ранних бронирований, анапские отельеры держат цены на них на 20% ниже, чем в Сочи. На курорте на фоне прироста в Анапе спрос, напротив, упал на 10%.
«На данное время Анапа опережает Сочи по раннему бронированию в пять раз. Это во многом объясняется, прежде всего, ценами. Для сравнения — если в Анапе отдых в отеле четыре звезды “все включено” стоит 16 тысяч в сутки, то в Сочи — такой же отель 24 тысячи. Разница в восемь тысяч рублей в день — весьма ощутимая. Обычно люди едут в среднем на 10 дней. И, получается, 80 тысяч экономии. Это большие деньги для семьи, которые, так скажем, на улице не валяются», — сказал Мкртчян.
Эксперт спрогнозировал, что дальнейший рост бронирований будет не такой большой. Тот, что наблюдается сейчас (+40%), по его словам — очень хорошо.
Он отметил, что в этом году Анапу ждет мегаудачный сезон.
Финальные пробы.
Работы по ликвидации последствия крушения танкеров в Анапе продолжаются. В Витязево выбрали тестовый участок длиной в 1 км, на который произвели отсыпку чистого песка взамен вывезенного загрязненного грунта.
Теперь восстановленную территорию проверяет Роспотребнадзор — взяли 27 проб на трех глубинах. По их результатам станет ясно, можно ли применять этот метод для остальных пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших из-за ЧС.
Это тоже дает надежды, что экспертные прогнозы профессионалов туристической сферы сбудутся, и в этом сезоне все-таки смогут хоть частично, но открыть не только галечные пляжи. Но опять же все будет зависеть от результатов проб, которые изучат специалисты Роспотребнадзора.
«27 марта будут известны пробы на том участке пляжа, где сейчас проходит данный эксперимент — в Витязево. Если специалисты объявят, что качество песка и воды соответствует нормам, это будет означать, что эти песчаные пляжи будут годны для открытия. И тогда по этому же приниципу будут отсыпаться и остальные пляжи нашей акватории в Анапе. Поэтому, конечно, все ждем эту дату и решения Роспотребнадзора по данному вопросу», — рассказала нам исполнительный директор санатория в Анапе Карина Ватьян.
Она добавила, что бронирование на следующий год пока идет не так активно, как хотелось бы, но уже лучше, чем за аналогичный период прошлого года.