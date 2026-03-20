Коров с пастереллезом не станут изымать в Пильнинском округе

В личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), расположенном в Пильнинском муниципальном округе, установлен диагноз пастереллёз у двух коров. Пастереллёз представляет собой стремительно протекающее бактериальное заболевание, обусловленное возбудителями из рода Pasteurella. Оно способно поражать широкий спектр животных, включая сельскохозяйственных, домашних птиц и представителей дикой фауны, сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.
Болезнь развивается с высокой скоростью и без своевременного и эффективного лечения может обернуться фатальным исходом.
На территории области данное заболевание фиксировалось спорадически в предыдущие годы: в 2020, 2021 и 2023 годах.
В связи с выявленным фактом, распоряжением профильного комитета на упомянутое ЛПХ наложен карантин.
В целях ликвидации очага инфекции проводятся комплексные оздоровительные мероприятия. Они включают в себя санитарную обработку помещений, в которых содержались животные, с применением дезинфицирующих, противогрызуновых и инсектицидных средств.
Также осуществляется вакцинация восприимчивых к инфекции животных, начаты расширенные лабораторные анализы и ежедневный мониторинг общего состояния здоровья поголовья.
Предусматривается, что изъятие животных из хозяйства не будет производиться.
