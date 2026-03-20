Коров с пастереллезом не станут изымать в Пильнинском округе

В связи с этим на указанной территории ввели карантин.

В личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), расположенном в Пильнинском муниципальном округе, установлен диагноз пастереллёз у двух коров. Пастереллёз представляет собой стремительно протекающее бактериальное заболевание, обусловленное возбудителями из рода Pasteurella. Оно способно поражать широкий спектр животных, включая сельскохозяйственных, домашних птиц и представителей дикой фауны, сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

Болезнь развивается с высокой скоростью и без своевременного и эффективного лечения может обернуться фатальным исходом.

На территории области данное заболевание фиксировалось спорадически в предыдущие годы: в 2020, 2021 и 2023 годах.

В связи с выявленным фактом, распоряжением профильного комитета на упомянутое ЛПХ наложен карантин.

В целях ликвидации очага инфекции проводятся комплексные оздоровительные мероприятия. Они включают в себя санитарную обработку помещений, в которых содержались животные, с применением дезинфицирующих, противогрызуновых и инсектицидных средств.

Также осуществляется вакцинация восприимчивых к инфекции животных, начаты расширенные лабораторные анализы и ежедневный мониторинг общего состояния здоровья поголовья.

Предусматривается, что изъятие животных из хозяйства не будет производиться.

Ранее карантин по бешенству был введен еще в двух селах Нижегородской области.