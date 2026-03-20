В Ростовской области мужчину будут судить за убийство знакомого

Мужчину будут судить за убийство знакомого в Тацинском районе Ростовской области. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.
По версии правоохранителей, трагический инцидент произошел в январе текущего года в бытовом помещении одной из местных строительных баз. Между 57-летним подозреваемым и его приятелем внезапно вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
— Фигурант нанес своему знакомому множественные удары топором и ножом в область головы и тела. От полученных тяжелых повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.
В настоящее время полиция и следователи полностью завершили сбор доказательной базы по факту особо тяжкого преступления. Уголовное дело направлено в районную инстанцию для детального рассмотрения всех обстоятельств трагедии по существу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.