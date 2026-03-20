МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Национальный стандарт безопасности (ГОСТ Р) для питбайков и спортивных мотоциклов разработают в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации «Добро.рф» Артём Метелев.
«В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов. Росстандарт включил соответствующую работу в Программу национальной стандартизации на 2026 год после моего обращения. Об этом говорится в письме руководителя Росстандарта Антона Шалаева», — сказал Метелев.
По словам депутата, утверждение стандарта запланировано на май 2027 года, а его разработка направлена на повышение уровня безопасности, качества и надежности, формирование единой нормативной базы для производителей и пользователей данной техники.
«Скоро начнется мотосезон, а значит жизнь и здоровье детей, гоняющих на питбайках, вновь окажется под угрозой. Питбайки продаются как игрушки или спортивный инвентарь, не регистрируются в ГИБДД и не предназначены для дорог общего пользования. При этом скорость они развивают высокую. А гоняет на них молодёжь не только по бездорожью, но и по обычным автомобильным трассам», — уточнил председатель комитета.
По его словам, в 2025 году в России более 30 аварий с питбайками закончились гибелью подростков. Доступности для несовершеннолетних к такому транспорту быть не должно, а их использование в целом должно быть упорядочено, считает депутат.
Он подчеркнул, что для этого на базе комитета Госдумы по молодежной политике вместе с профильными ведомствами ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства и документов, регулирующих правила дорожного движения и отрасль.
Парламентарий напомнил, что комитетом подготовлен законопроект, касающийся регулирования питбайков. Инициативой предлагается запрет на продажу питбайков несовершеннолетним (исключение — при наличии справки из спортшколы или прав категории «А», подтверждающих использование транспорта в спортивных целях), а также запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним.
«Комитет по молодежной политике держит тему с питбайками на парламентском контроле. Должна быть введена возможность изъятия из оборота товаров, не соответствующих требованиям национального стандарта, а также маркировка питбайков. До 1 мая в правительство будут внесены изменения в Правила дорожного движения, запрещающие выезд питбайков на дороги общего пользования», — добавил политик.
Как отметили в пресс-службе главы комитета, новый ГОСТ Р будет включать технические требования, требования безопасности, методы испытаний, а также классификацию питбайков и после его принятия все ввозимые в страну питбайки будут проходить обязательную сертификацию. Там же уточнили, что инициатива поддержана Минпромторгом России.