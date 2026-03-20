Паралимпийская чемпионка Багиян получит квартиру от Пермского края

Она стала самой результативной спортсменкой российской сборной на Паралимпиаде-2026.

Правительство Прикамья выделит квартиру для троекратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

20 марта Анастасия и её ведущий лыжник Сергей Синякин вернулись в Пермь после триумфа на Паралимпиаде-2026 в Италии: они принесли в общую копилку российской сборной сразу три золотых медали, позволив команде занять третье место в общем медальном зачёте, несмотря на исторически минимальный размер делегации. Спортсменов встречали в аэропорту родного города с оркестром и цветами.

«Такие люди лучший пример для молодёжи и для всех нас, — отметил после встречи с ними Дмитрий Махонин. — В знак признания Анастасия получит от региона квартиру».

Губернатор упомянул также о единовременной выплате лыжникам и их тренеру Алексею Турбину — как ранее стало известно, она составит 3 миллиона рублей.

Подробнее о том, как пермяки стали паралимпийскими чемпионами и как их встретили дома — в материале сайта perm.aif.ru.