Паралимпийская чемпионка Багиян получит квартиру от Пермского края

20 марта Анастасия и её ведущий лыжник Сергей Синякин вернулись в Пермь после триумфа на Паралимпиаде-2026 в Италии: они принесли в общую копилку российской сборной сразу три золотых медали, позволив команде занять третье место в общем медальном зачёте, несмотря на исторически минимальный размер делегации. Спортсменов встречали в аэропорту родного города с оркестром и цветами.