Сроки реконструкции трамвайных путей в Нижнем перенесли на 2027 год

В Нижнем Новгороде принято решение о продлении сроков модернизации трамвайной инфраструктуры, сообщили в Законодательном собрании.
Изначально планировалось завершить все работы в обеих частях города к концу 2026 года, однако реконструкция разворотного кольца на проспекте Молодежном будет завершена не ранее 2027 года. Данное изменение сроков обусловлено необходимостью обновления трамвайного депо, о чем стало известно из сообщения Законодательного собрания.
Проект стартовал в 2022 году, а его общая стоимость оценивается приблизительно в 50,4 миллиарда рублей. Динамика модернизации была предметом обсуждения на заседании комитета по транспорту 19 марта.
По состоянию на сегодняшний день, обновлено 105,55 километра трамвайных путей из запланированных 149,3 километра. Приобретены 147 новых вагонов из 170 запланированных, а также модернизированы шесть из пятнадцати тяговых подстанций. В настоящее время активные работы проводятся в депо № 2, расположенном на улице Народной.
В 2026 году запланирована реконструкция двух сложных участков: перекрестка улиц Ванеева и Надежды Сусловой, а также трамвайных путей у универмага на улице Чкалова. Работы на улице Ванеева предполагается провести в два-три этапа, для минимизации неудобств для жителей их планируют выполнять в период майских праздников.
Ранее трамвайный перегон решили реконструировать в Автозаводском районе до конца года.