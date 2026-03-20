Более 800 больниц и поликлиник отремонтировали в Нижегородской области за 5 лет

За последние пять лет в Нижегородской области проведен капитальный ремонт более 800 объектов здравоохранения — больниц, поликлиник, сельских амбулаторий. Об этом сообщил депутат регионального Законодательного Собрания Соломон Апоян на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».
Также решалась задача технического оснащения медучреждений. В больницы и поликлиники было поставлено около шести тысяч единиц современного медицинского оборудования, включая компьютерные томографы, аппараты МРТ и реанимационную технику.
Особое внимание уделялось доступности помощи в отдалённых территориях. За отчётный период в регионе построено 128 новых объектов здравоохранения, из которых 118 — фельдшерско-акушерские пункты в сёлах и деревнях. Кроме того, закуплено более 800 автомобилей для доставки пациентов и работы врачей на местах, существенно обновлён парк скорой помощи.
Флагманским проектом стали 12 передвижных медицинских комплексов, которые работают в самых отдалённых уголках области. Мобильные бригады совершили более 1 000 выездов, провели свыше 400 тысяч консультаций и более 700 тысяч диагностических исследований.
С 2023 года в Нижегородской области работают и детские «Поезда здоровья». За это время совершено 185 выездов, и более 18 тысяч маленьких пациентов получили помощь прямо по месту жительства.
— Вся проделанная работа составляет здоровую основу жизни. Мы говорим не просто про здоровье, мы говорим о профилактике, спортивных мероприятиях, потому что одно дело, когда человек здоров. Другое дело, если он не будет заниматься физкультурой, тогда он быстро заболеет. Поэтому строятся новые спортивные сооружения, — сказал Соломон Апоян.