Нижегородские власти пригрозили изъять 12 тысяч самокатов за нарушения

Департамент административно-технического контроля (АТИ) Нижнего Новгорода выразил резкое недовольство работой сервисов электросамокатов. Как сообщил руководитель ведомства Андрей Бузин, в 2025 году за парковку в неположенных местах было составлено 1,2 тысячи протоколов, а общая сумма штрафов достигла 33,7 млн рублей. В ходе рейдов на штрафстоянки было изъято почти 1,9 тысячи самокатов.
Одной из главных проблем чиновники называют непрозрачность работы операторов. Директор АТИ потребовал предоставить инспекторам доступ к приложению для отслеживания реального местоположения и количества СИМ в городе. По данным ведомства, компании зачастую не могут оперативно убрать технику по требованию властей и нарушают сроки завершения сезона. В АТИ заявили о готовности изъять весь парк из 12 тысяч самокатов, если прокат продолжится после официального закрытия сезона в октябре без согласования.
В свою очередь, представители кикшеринга отмечают спад активности: число поездок в Нижнем Новгороде за год снизилось с 3 до 2 млн. Операторы связывают это со сбоями в работе интернета и введением зон с ограничением скорости. Несмотря на споры в судах по поводу выписанных штрафов, городские власти настаивают на усилении контроля ради безопасности пешеходов.
Ранее сообщалось, что количество арендных электросамокатов ограничат в Нижнем Новгороде.