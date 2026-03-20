Опять пробки: В Кишиневе в выходные перекроют улицу — придется объезжать

Внимание, водители: участок улицы Белград завтра перекроют.
21 марта с 08:00 до 15:00 будет приостановлено дорожное движение по улице Белград, на участке между бульваром Куза-Водэ и улицей Варшовия. Соответствующее распоряжение выпустила примария муниципия.
Водителей призывают соблюдать предписания временных дорожных знаков и планировать альтернативные маршруты.
