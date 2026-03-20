Калининградский предприниматель ответит в суде за падение рабочего в шахту на Дубовой аллее

Прокуратура Центрального района Калининграда направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при строительстве, повлекшее тяжкий вред здоровью работника.
Происшествие случилось в июле 2025 года во время монтажа фасадной подсветки на многоквартирном доме № 10 по улице Дубовая аллея в Калининграде. Предприниматель нанял 49-летнего мужчину для работ на высоте, хотя тот не проходил обязательного обучения по охране труда, стажировки и медицинского осмотра. Допуск к высотным работам без документов и страховки стал роковым.
Рабочий оступился и сорвался в технологическое отверстие для пожарного выхода на девятом этаже. Травмы, полученные при падении, врачи признали тяжкими.
В прокуратуре подчеркнули: пренебрежение базовыми требованиями безопасности — обучением, медосмотром, контролем — обернулось для человека инвалидностью. Теперь обвиняемому предстоит отвечать по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Дело передано в Центральный районный суд Калининграда.