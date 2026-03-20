На Дубовой аллее в Калининграде рабочий упал в шахту на девятом этаже. Предприниматель пойдет под суд

Его обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах, из-за которого рабочий получил тяжелые травмы.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Предприниматель взял подряд на монтаж фасадной подсветки многоквартирных домов на улице Дубовая аллея в Калининграде. Для работ на высоте он нанял 49-летнего жителя области. Мужчину допустили к работам без обучения по охране труда, стажировки на высоте и медосмотра.
Во время смены на девятом этаже работник оступился и упал в технологическое отверстие, предназначенное для пожарного выхода. Полученные множественные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура Центрального района утвердила обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Теперь дело рассмотрит суд.