Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда рассказали, когда в парке Макса Ашманна появится дракон, извергающий из пасти детей

Работы планируют завершить к 4 июля.

Источник: Клопс.ru

В калининградском парке Макса Ашманна детский городок с лазалками, качелями и горками установят ко Дню города. Доминантой будет огненно-рыжий дракон, извергающий из пасти детей, сообщили «Клопс» в городской администрации.

Рядом появится и многоуровневый замок. В декабре прошлого года власти заключили контракт на обновление детской площадки и создание воркаут-зоны. Подрядчики уже демонтируют старое оборудование и готовятся к установке нового покрытия и конструкций.

В парке оборудуют универсальную площадку, где можно будет играть в футбол и баскетбол, а также заниматься на тренажёрах.

«Коллеги обещали максимально завершить работы к 4 июля, ко Дню города. Это будет хороший подарок для наших горожан», — отметила глава администрации Елена Дятлова.

В прошлом году жители пожаловались на неработающие фонари в парке.