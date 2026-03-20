Глеб Никитин наградил производителей товаров, вошедших в «Золотую сотню» России

На федеральном конкурсе отметили продукцию четырех предприятий из Нижегородской области. Награды получили ООО «Хохлома» с изделием «Ладья Кони», Заволжский завод гусеничных тягачей«со снегоболотоходом, АО “Волга” с бумагой для гофрирования и “Молочная кухня” с сыром “Качотта”. В правительстве напомнили, что повышение качества продукции входит в число задач национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”.