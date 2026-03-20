Глеб Никитин наградил производителей товаров, вошедших в «Золотую сотню» России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в «Золотую сотню» лучших товаров России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На федеральном конкурсе отметили продукцию четырех предприятий из Нижегородской области. Награды получили ООО «Хохлома» с изделием «Ладья Кони», Заволжский завод гусеничных тягачей«со снегоболотоходом, АО “Волга” с бумагой для гофрирования и “Молочная кухня” с сыром “Качотта”. В правительстве напомнили, что повышение качества продукции входит в число задач национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”.
«Спектр продукции победителей получился уникальным. Он во многом олицетворяет структуру нашей экономики. Мы гордимся машиностроением, целлюлозно-бумажной промышленностью, народными художественными промыслам», — отметил Глеб Никитин.
Нижегородская область заняла четвертое место в России по количеству товаров, вошедших в «Золотую сотню». Всего лауреатами всероссийского конкурса стали 37 предприятий региона.
В программе «100 лучших товаров России» от области участвовали победители регионального этапа. Прием заявок на участие в новом сезоне «Нижегородской марки качества» идет до 31 мая.
