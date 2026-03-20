Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический парк в Ростовской области предложили включить в «Пушкинскую карту»

Донские власти предложили включить парк «Россия — моя история» в программу «Пушкинская карта».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал предложение о включении в проект «Пушкинская карта» мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Предложение расширить перечень культурных объектов, доступных школьникам по «Пушкинской карте», озвучили на расширенном заседании в донском правительстве. Стало известно, что областной миникульт уже обратился с инициативой в федеральное министерство.

Ростовская область стала одним из первых регионов, выступивших с подобной идеей.

— Прорабатывайте этот вопрос. Поддерживаю инициативу. Это значит, что еще больше школьников посетят исторический парк, а там действительно есть что посмотреть, — сказал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше