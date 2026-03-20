Исторический парк в Ростовской области предложили включить в «Пушкинскую карту»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал предложение о включении в проект «Пушкинская карта» мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Предложение расширить перечень культурных объектов, доступных школьникам по «Пушкинской карте», озвучили на расширенном заседании в донском правительстве. Стало известно, что областной миникульт уже обратился с инициативой в федеральное министерство.
Ростовская область стала одним из первых регионов, выступивших с подобной идеей.
— Прорабатывайте этот вопрос. Поддерживаю инициативу. Это значит, что еще больше школьников посетят исторический парк, а там действительно есть что посмотреть, — сказал Юрий Слюсарь.
