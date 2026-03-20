Водителей предупредили о масштабных дорожных работах на трассе М-4 «Дон»

На шести участках трассы М-4 «Дон» начали ямочный ремонт и установку блоков. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
Масштабные дорожные работы развернулись как в северном, так и в южном направлениях федеральной магистрали. Дорожники приступили к латанию асфальта на нескольких километрах полотна, а также к демонтажу старых металлических барьерных ограждений. В связи с этим на участках действуют временные ограничения движения.
— Призываем автомобилистов быть предельно внимательными и строго соблюдать требования временных знаков. Важно контролировать безопасный скоростной режим и держать правильную дистанцию, — обратились к жителям представители ведомства.
Напомним, рано утром 18 марта сразу два ДТП произошли в одном и том же месте на трассе Элиста — Зимовники. Серьезные аварии унесли жизни двух человек, а еще четверо участников движения получили тяжелые травмы.
