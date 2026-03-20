18-летний калининградец сорвал сумку у пенсионерки в СНТ и успел потратить 7 тысяч рублей

садоводческом товариществе. Парень вырвал у нее сумку и скрылся, но долго гулять на чужие деньги ему не дали.
Инцидент произошел на территории одного из СНТ в Гурьевске. 18-летний молодой человек шел следом за 65-летней женщиной, дождался, пока она остановится, подскочил сзади и выхватил сумку. Добычей грабителя стали около 7 тысяч рублей. Саму сумку с ключами и личными вещами злоумышленник выбросил неподалеку.
Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого по горячим следам. Сумку изъяли и готовятся вернуть хозяйке. А вот деньги парень уже потратил на себя.
В отношении 18-летнего жителя Гурьевска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет колонии.