18-летний калининградец сорвал сумку у пенсионерки в СНТ и успел потратить 7 тысяч рублей

В Гурьевске полицейские задержали молодого калининградца, который напал на пожилую женщину в.

Источник: KaliningradToday

садоводческом товариществе. Парень вырвал у нее сумку и скрылся, но долго гулять на чужие деньги ему не дали.

Инцидент произошел на территории одного из СНТ в Гурьевске. 18-летний молодой человек шел следом за 65-летней женщиной, дождался, пока она остановится, подскочил сзади и выхватил сумку. Добычей грабителя стали около 7 тысяч рублей. Саму сумку с ключами и личными вещами злоумышленник выбросил неподалеку.

Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого по горячим следам. Сумку изъяли и готовятся вернуть хозяйке. А вот деньги парень уже потратил на себя.

В отношении 18-летнего жителя Гурьевска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет колонии.